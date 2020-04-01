В Пензе три пациента с коронавирусом находятся в реанимации Медицина

Пенза, 1 апреля 2020. PenzaNews. Три пациента с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 (Coronavirus Disease 2019), госпитализированные в Пензе, находятся в реанимации. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Александр Никишин в среду, 1 апреля.

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«Один пациент на ИВЛ [искусственной вентиляции легких], два пациента — на кислородной поддержке», — уточнил он.

Министр добавил, что «состояние их стабильное, без ухудшения».

Александр Никишин отметил также, что «в основном в реанимацию попадают возрастные пациенты старше 75 лет», имеющие сердечно-сосудистые заболевания, хроническое болезни легких и сахарный диабет.

По его словам, также имеет значение такой фактор, как ожирение.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по состоянию на 1 апреля, в России зарегистрировано 2 тыс. 777 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19. За весь период выздоровели 190 человек. Скончались 24 человека.

В Пензенской области зарегистрировано 16 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Пока никто из госпитализированных не выписан. Умер один человек.