В пензенской больнице №4 подготовили около 290 коек для пациентов с коронавирусом Медицина

Пенза, 2 апреля 2020. PenzaNews. 287 дополнительных коек для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 (Coronavirus Disease 2019) развернуто на базе клинической больницы №4 в Пензе.

Фото: Pnzreg.ru

Из них 17 — в отделении реанимации и интенсивной терапии.

Также в учреждении сформирован неснижаемый трехмесячный запас необходимых лекарственных препаратов.

В четверг, 2 апреля, готовность стационара к приему пациентов оценил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

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«Мы готовимся к тому, чтобы предоставить больше мест при развитии неблагоприятной ситуации. Лучше перестраховаться, выявить и изолировать как можно больше людей, зараженных коронавирусной инфекцией, чтобы они не контактировали с другими гражданами», — отметил глава региона.

Он добавил, что будут выделены денежные средства на обеспечение больницы запасами кислорода и создание дополнительных функциональных коек.

«Пока мы идем по дорожной карте, выполняем то, что было запланировано по борьбе с коронавирусом. Больницы с задачей по лечению справляются, но необходимо, чтобы мы были готовы к любой ситуации», — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба облправительства.