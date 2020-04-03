Главврач центра СВМП назвал различия между симптомами коронавируса и гриппа Медицина

Пенза, 3 апреля 2020. PenzaNews. Главный врач пензенского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи (СВМП) Сергей Рыбалкин назвал основные различия между симптомами новой коронавирусной инфекции COVID-19 (Coronavirus Disease 2019), ОРВИ и гриппа.

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«Новая коронавирусная инфекция — очень «контактная». Она передается воздушно-капельным и воздушно-пылевым путем, на предметах может находиться до двух суток», — отметил он.

Главврач учреждения добавил, что в борьбе с коронавирусом ключевую роль играет неукоснительное выполнение рекомендаций специалистов.

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«Вирус имеет много форм. Мы замечаем те формы, которые идут с осложнениями. Это пневмония с нарушением дыхательной функции, это тяжелый острый дисстресс-синдром, сепсис, септический шок, который приводит к гибели человека. Две первые фазы, про которые я сказал, — бессимптомное течение и острый аспирационный синдром. Последний отличается от гриппа и ОРВИ тем, что начинается вяло, температура не до таких высоких цифр может подняться, и здесь будет превалировать симптом сухого кашля, появляется тяжесть в области легких и ощущение нехватки воздуха», — пояснил Сергей Рыбалкин.

По его словам, при гриппе, как правило, ярко выражены такие симптомы, как слезотечение, насморк, недомогание, высокая температура и ломота в теле.

«Хотя мы сейчас наблюдаем так, а завтра — уже по-другому, ведь и вирусы гриппа разные», — цитирует Сергея Рыбалкина пресс-служба правительства Пензенской области.