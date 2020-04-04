EN
16:47:03 Суббота, 4 апреля
Коронавирус Дольщики Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!
АКТУАЛЬНО В Пензенской области режим самоизоляции продлен по 30 апреля, в регионе зарегистрировано 27 случаев COVID-19

В Пензе с 6 по 17 апреля проведут дезинфекцию одиннадцати поликлиник

16:30 | 04.04.2020 | Медицина

Печать

Пенза, 4 апреля 2020. PenzaNews. Дезинфекция 11-ти поликлиник будет проведена в Пензе с 6 по 17 апреля в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 (Coronavirus Disease 2019). Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Пензенской области.

В Пензе с 6 по 17 апреля проведут дезинфекцию одиннадцати поликлиник. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По данным ведомства, 6 апреля планируется провести обработку помещений поликлиники №6 на улице Гагарина, 7-го числа — №4 на улице Парковой, 8-го — №14 на улице Стасова.

На 9 апреля намечена дезинфекция поликлиник №9 и №10 на улицах Баумана и Пушанина соответственно, 10-го числа — №7 на улице Аустрина.

Читайте также

В Пензе из-за коронавируса будут по очереди закрывать поликлиники на дезинфекцию

14 апреля дезинфекционной обработке будут подвергнуты здания поликлиник №11 и №12 на улицах Калинина и Мира соответственно, 15-го числа — №13 на улице Кронштадтской.

16 апреля планируется продезинфицировать помещения поликлиники №8 на улице Краснова, 17-го числа — №5 на Жемчужном проезде.

Обработка организована с целью защиты медицинского персонала, продолжающего работу в полном составе, и посетителей, которые приходят в поликлиники. Порядок предусматривает, что в день дезинфекции учреждение приостанавливает свою работу.

Новости партнеров
Читайте также
По факту гибели троих человек при пожаре в Лунинском районе возбуждено уголовное дело В Лунинском районе при пожаре погибли три человека
Губернатор поручил ограничить посещение поликлиники пензенской областной больницы В Пензенской области дополнен перечень товаров первой необходимости
Валерий Лидин пожертвует месячную зарплату на борьбу с коронавирусом В Пензу поступила новая лесопожарная техника
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама
Advertisement

Мы публикуем только проверенную информацию о коронавирусе COVID-19 в Пензенской области.

Подпишись прямо сейчас в «Яндекс.Дзен» на канал PenzaNews.

Подпишись прямо сейчас в Telegram на наш канал @PenzaNews или бот @PenzaNewsBot.