В Пензе с 6 по 17 апреля проведут дезинфекцию одиннадцати поликлиник Медицина

Пенза, 4 апреля 2020. PenzaNews. Дезинфекция 11-ти поликлиник будет проведена в Пензе с 6 по 17 апреля в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 (Coronavirus Disease 2019). Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Пензенской области.

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По данным ведомства, 6 апреля планируется провести обработку помещений поликлиники №6 на улице Гагарина, 7-го числа — №4 на улице Парковой, 8-го — №14 на улице Стасова.

На 9 апреля намечена дезинфекция поликлиник №9 и №10 на улицах Баумана и Пушанина соответственно, 10-го числа — №7 на улице Аустрина.

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14 апреля дезинфекционной обработке будут подвергнуты здания поликлиник №11 и №12 на улицах Калинина и Мира соответственно, 15-го числа — №13 на улице Кронштадтской.

16 апреля планируется продезинфицировать помещения поликлиники №8 на улице Краснова, 17-го числа — №5 на Жемчужном проезде.

Обработка организована с целью защиты медицинского персонала, продолжающего работу в полном составе, и посетителей, которые приходят в поликлиники. Порядок предусматривает, что в день дезинфекции учреждение приостанавливает свою работу.