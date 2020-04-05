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Поликлиника Заречного из-за коронавируса будет работать в особом режиме

13:20 | 05.04.2020 | Медицина

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Заречный, 5 апреля 2020. PenzaNews. Поликлиника Заречного Пензенской области будет работать в особом режиме с предстоящего понедельника, 6 апреля, из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 (Coronavirus Disease 2019). Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте городской администрации.

Поликлиника Заречного из-за коронавируса будет работать в особом режиме

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Так, плановый прием посетителей будет приостановлен.

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На базе поликлиники граждане смогут получить только неотложную медицинскую помощь, в частности, при острой зубной боли, травмах, а также в послеоперационный период. Кроме того, возможность попасть в здание будет у тех, кому необходимо закрыть больничный лист.

Горожанам с признаками острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) рекомендовано вызывать врача на дом.

Порядок обеспечения бесплатными лекарствами отдельных категорий граждан, в том числе страдающих сахарным диабетом, в настоящее время прорабатывается.

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