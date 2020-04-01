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АКТУАЛЬНО В Пензенской области зарегистрировано 16 случаев коронавируса, введен режим самоизоляции для всех граждан

В Заречном ввели спецразрешения на передвижение по городу в период самоизоляции

17:30 | 01.04.2020 | Общество

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Пенза, 1 апреля 2020. PenzaNews. Администрация Заречного Пензенской области утвердила форму разрешения, подтверждающего право гражданина на перемещение по территории ЗАТО в период действия режима всеобщей самоизоляции, который введен в регионе в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 (Coronavirus Disease 2019).

В Заречном ввели спецразрешения на передвижение по городу в период самоизоляции. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Для сотрудников организаций, деятельность которых не приостановлена в соответствии с указом президента России Владимира Путина №206 от 25 марта 2020 года и правовыми актами Пензенской области, такие решения будут выдаваться в мэрии на основании заявлений работодателей.

«Разрешение действительно только при наличии паспорта. Передвигаться из дома на работу и обратно работник должен по кратчайшему пути», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте администрации Заречного.

Также предусмотрена возможность выдачи разрешений иным гражданам при наличии социальных показаний, перечень которых не уточняется.

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