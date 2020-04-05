Новых случаев коронавируса в Пензенской области за последние сутки не зарегистрировано Медицина

Пенза, 5 апреля 2020. PenzaNews. Новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 (Coronavirus Disease 2019) в Пензенской области за последние сутки не зарегистрировано. Об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора.

Фото: Стопкоронавирус.рф

По состоянию на 13.30 воскресенья, 5 апреля, в регионе по-прежнему подтверждено 27 случаев коронавируса. Один пациент скончался. Одна женщина выздоровела.

Всего в России зарегистрировано 5 тыс. 389 случаев коронавируса. 355 человек выздоровели. 45 пациентов умерли.

Согласно данным коммуникационного центра при правительстве России, в число субъектов РФ с наибольшим числом заразившихся COVID-19 входят: Москва, где подтверждено 3 тыс. 893 случая коронавируса, Московская область — 305, Санкт-Петербург — 191, Коми — 59, Ленинградская область — 57, Нижегородская — 47, Свердловская — 40, Краснодарский край — 39, Бурятия — 35, Красноярский край и Тульская область — по 29, Челябинская и Пензенская область — по 27, Татарстан и Дагестан — по 25, а также Ивановская область — 23.