EN
16:46:44 Суббота, 4 апреля
Коронавирус Дольщики Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!
АКТУАЛЬНО В Пензенской области режим самоизоляции продлен по 30 апреля, в регионе зарегистрировано 27 случаев COVID-19

Первая заразившаяся коронавирусом жительница Пензы выписана из больницы

11:17 | 04.04.2020 | Медицина

Печать

Пенза, 4 апреля 2020. PenzaNews. Женщина, которая стала первым в Пензе пациентом с подтвержденной новой коронавирусной инфекцией COVID-19 (Coronavirus Disease 2019), выписана из областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи. Об этом сообщила пресс-секретарь губернатора и правительства Пензенской области Дина Черемушкина.

Первая заразившаяся коронавирусом жительница Пензы выписана из больницы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Это большая победа наших врачей», — подчеркнула она.

Дина Черемушкина добавила, что медработники ведут борьбу за каждого.

Читайте также

Число случаев заражения коронавирусом в Пензенской области выросло до 27

«Женщина здорова. Анализы на COVID-19 у нее отрицательные. Ни один человек из ее контактной группы в 244 человека не заболел», — уточнила она.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 17 марта 2020 года в Пензенской области был зарегистрирован первый случай COVID-19. Новая коронавирусная инфекция была диагностирована у супруги депутата Законодательного собрания Пензенской области, председателя совета реготделения «Деловой России», гендиректора ООО «Электра» Михаила Лисина. От кого и при каких обстоятельствах она заразилась, специалисты не установили. По официальной информации, за рубеж женщина не выезжала.

По последним данным, в Пензенской области зарегистрировано 27 случаев коронавируса. Один пациент скончался.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензе с 6 по 17 апреля проведут дезинфекцию одиннадцати поликлиник По факту гибели троих человек при пожаре в Лунинском районе возбуждено уголовное дело
В Лунинском районе при пожаре погибли три человека Губернатор поручил ограничить посещение поликлиники пензенской областной больницы
В Пензенской области дополнен перечень товаров первой необходимости Валерий Лидин пожертвует месячную зарплату на борьбу с коронавирусом
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама
Advertisement

Мы публикуем только проверенную информацию о коронавирусе COVID-19 в Пензенской области.

Подпишись прямо сейчас в «Яндекс.Дзен» на канал PenzaNews.

Подпишись прямо сейчас в Telegram на наш канал @PenzaNews или бот @PenzaNewsBot.