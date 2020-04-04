Первая заразившаяся коронавирусом жительница Пензы выписана из больницы Медицина

Пенза, 4 апреля 2020. PenzaNews. Женщина, которая стала первым в Пензе пациентом с подтвержденной новой коронавирусной инфекцией COVID-19 (Coronavirus Disease 2019), выписана из областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи. Об этом сообщила пресс-секретарь губернатора и правительства Пензенской области Дина Черемушкина.

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«Это большая победа наших врачей», — подчеркнула она.

Дина Черемушкина добавила, что медработники ведут борьбу за каждого.

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«Женщина здорова. Анализы на COVID-19 у нее отрицательные. Ни один человек из ее контактной группы в 244 человека не заболел», — уточнила она.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 17 марта 2020 года в Пензенской области был зарегистрирован первый случай COVID-19. Новая коронавирусная инфекция была диагностирована у супруги депутата Законодательного собрания Пензенской области, председателя совета реготделения «Деловой России», гендиректора ООО «Электра» Михаила Лисина. От кого и при каких обстоятельствах она заразилась, специалисты не установили. По официальной информации, за рубеж женщина не выезжала.

По последним данным, в Пензенской области зарегистрировано 27 случаев коронавируса. Один пациент скончался.