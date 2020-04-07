В Пензенской области число случаев заражения коронавирусом достигло 51 Медицина

Пенза, 7 апреля 2020. PenzaNews. Число случаев заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19 (Coronavirus Disease 2019) выросло в Пензенской области с 32 до 51. Об этом сообщила пресс-секретарь губернатора и правительства региона Дина Черемушкина во вторник, 7 апреля.

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«Пришли результаты тестов 19 человек, которые были направлены ранее в течение недели в референс-центр [для подтверждения диагноза]», — пояснила она.

По словам Дины Черемушкиной, возраст пациентов составляет от 29 лет до 81 года.

«Преимущественно старше 60», — отметила пресс-секретарь губернатора и правительства Пензенской области.

Она уточнила, что к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ) по-прежнему подключены два человека.