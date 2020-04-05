В Пензе два пациента с коронавирусом находятся на искусственной вентиляции легких Медицина

Пенза, 5 апреля 2020. PenzaNews. Два пациента с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 (Coronavirus Disease 2019) находятся в реанимации пензенского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи на искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом сообщила пресс-секретарь губернатора и правительства региона Дина Черемушкина в воскресенье, 5 апреля.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По ее словам, это пожилые люди.

«Состояние остальных удовлетворительное», — пояснила Дина Черемушкина.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по последним данным, в Пензенской области зарегистрировано 27 случаев коронавируса. Один пациент скончался.

Первая заразившаяся COVID-19 жительница Пензы выписана из областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи 4 апреля.

