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ВАЖНО В Пензенской области новых случаев коронавируса за последние сутки не зарегистрировано

В Пензе два пациента с коронавирусом находятся на искусственной вентиляции легких

13:04 | 05.04.2020 | Медицина

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Пенза, 5 апреля 2020. PenzaNews. Два пациента с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 (Coronavirus Disease 2019) находятся в реанимации пензенского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи на искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом сообщила пресс-секретарь губернатора и правительства региона Дина Черемушкина в воскресенье, 5 апреля.

В Пензе два пациента с коронавирусом находятся на искусственной вентиляции легких. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По ее словам, это пожилые люди.

«Состояние остальных удовлетворительное», — пояснила Дина Черемушкина.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по последним данным, в Пензенской области зарегистрировано 27 случаев коронавируса. Один пациент скончался.

Первая заразившаяся COVID-19 жительница Пензы выписана из областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи 4 апреля.

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