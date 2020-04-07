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ВАЖНО Названы города и районы Пензенской области, где подтверждены случаи коронавируса

Названы города и районы Пензенской области, где подтверждены случаи коронавируса

10:30 | 07.04.2020 | Медицина

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Пенза, 7 апреля 2020. PenzaNews. Подавляющее большинство случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 (Coronavirus Disease 2019), выявленных в Пензенской области, приходится на Пензу. Об этом сообщила пресс-секретарь губернатора и правительства региона Дина Черемушкина.

Названы города и районы Пензенской области, где подтверждены случаи коронавируса. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Она добавила, что также два случая зарегистрировано в Заречном.

Кроме того, по словам Дины Черемушкиной, по одному случаю COVID-19 зафиксировано в Кузнецке, Наровчате, Бессоновке, а также в Белинском и Городищенском районах.

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«Все заболевшие поступили на лечение, а их ближний круг был изолирован», — подчеркнула она.

Пресс-секретарь губернатора и облправительства добавила, что подъезды, у жильцов которых ранее был заподозрен коронавирус, находятся на карантине.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по состоянию на 7 апреля, в Пензенской области зарегистрирован 51 случай заражения новой коронавирусной инфекции COVID-19 (Coronavirus Disease 2019).

За последние сутки диагноз подтвержден у 19 человек.

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