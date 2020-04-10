EN
16:30:35 Пятница, 10 апреля
Коронавирус Дольщики Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!
ВАЖНО В России зарегистрировано 11,9 тыс. случаев заражения коронавирусом, в Пензенской области — 67

В Пензенской области коронавирус подтвержден у 9-летнего ребенка

11:11 | 10.04.2020 | Медицина

Печать

Пенза, 10 апреля 2020. PenzaNews. Новая коронавирусная инфекция COVID-19 (Coronavirus Disease 2019) подтверждена в Пензенской области у 9-летнего ребенка. Об этом сообщила пресс-секретарь губернатора и правительства региона Дина Черемушкина.

В Пензенской области коронавирус подтвержден у 9-летнего ребенка. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Госпитализирован с мамой, тесты обоих положительны», — пояснила она.

Дина Черемушкина добавила, что состояние пациентов оценивается как удовлетворительное.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по состоянию на 10 апреля в Пензенской области зарегистрировано 67 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19 (Coronavirus Disease 2019), в том числе 15 — за последние сутки.

За весь период в регионе выписана одна пациентка. Один мужчина скончался.

Новости партнеров
Читайте также
В Никольске возбуждено дело по факту жесткого обращения с животным В Пензенской области раскрыта серия поджогов деревянных домов
В Пензенской области созданы электронные версии районных книг памяти На предприятиях Пензенской области с начала апреля сшито 250 тыс. защитных масок
В Пензенской области на коронавирус проверили более 9 тыс. человек Расширилась география распространения коронавируса в Пензенской области
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама
Advertisement