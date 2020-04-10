В Пензенской области коронавирус подтвержден у 9-летнего ребенка Медицина

Пенза, 10 апреля 2020. PenzaNews. Новая коронавирусная инфекция COVID-19 (Coronavirus Disease 2019) подтверждена в Пензенской области у 9-летнего ребенка. Об этом сообщила пресс-секретарь губернатора и правительства региона Дина Черемушкина.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Госпитализирован с мамой, тесты обоих положительны», — пояснила она.

Дина Черемушкина добавила, что состояние пациентов оценивается как удовлетворительное.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по состоянию на 10 апреля в Пензенской области зарегистрировано 67 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19 (Coronavirus Disease 2019), в том числе 15 — за последние сутки.

За весь период в регионе выписана одна пациентка. Один мужчина скончался.