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АКТУАЛЬНО В России за последние сутки подтверждено 1 тыс. 667 новых случаев коронавируса, в Пензенской области — ни одного

Новых случаев коронавируса в Пензенской области за последние сутки не зарегистрировано

11:48 | 11.04.2020 | Медицина

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Пенза, 11 апреля 2020. PenzaNews. Новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 (Coronavirus Disease 2019) в Пензенской области за последние сутки не зарегистрировано. Об этом свидетельствуют данные коммуникационного центра правительства России.

Новых случаев коронавируса в Пензенской области за последние сутки не зарегистрировано

Фото: Стопкоронавирус.рф

По состоянию на 11 апреля в регионе по-прежнему зафиксировано 67 случаев коронавируса. За весь период выписана одна пациентка. Один мужчина скончался.

В целом по России число случаев заражения COVID-19 достигло 13 тыс. 584. Из них за последние сутки подтверждено 1 тыс. 667, в том числе 1 тыс. 30 — в Москве.

За все время в стране выздоровели 1 тыс. 45 человек, при этом 250 пациентов выписаны за последние сутки. Умерли 106 человек, в том числе 12 — за последние сутки.

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