EN
13:27:14 Воскресенье, 12 апреля
Коронавирус Дольщики Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!
АКТУАЛЬНО В России за последние сутки подтверждено 2 тыс. 186 новых случаев коронавируса, в Пензенской области — ни одного

Новых случаев коронавируса в Пензенской области за последние сутки не зарегистрировано

11:07 | 12.04.2020 | Медицина

Печать

Пенза, 12 апреля 2020. PenzaNews. Новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 (Coronavirus Disease 2019) в Пензенской области за последние сутки не зарегистрировано. Об этом свидетельствуют данные коммуникационного центра правительства России.

Новых случаев коронавируса в Пензенской области за последние сутки не зарегистрировано

Фото: Стопкоронавирус.рф

По состоянию на 12 апреля в регионе по-прежнему зафиксировано 67 случаев коронавируса. За весь период выписана одна пациентка. Один мужчина скончался.

В целом по России число случаев заражения COVID-19 достигло 15 тыс. 770, из них за последние сутки подтверждено 2 тыс. 186.

За весь период число выздоровевших в стране достигло 1 тыс. 291, умерших 130.

В Москве за все время зарегистрировано 10 тыс. 158 случаев коронавируса. Выздоровели 687 человек, скончались 72.

Новости партнеров
Читайте также
Мэрия Заречного из-за непогоды рекомендовала жителям не выходить на улицу В Пензе пожарные спасли троих человек
В Пензе автомобиль слетел с путепровода В Пензе агропромышленный колледж направит 4 млн. рублей на создание инклюзивной среды
В Пензенской области врачи будут консультировать беременных женщин по телефону В Пензе поликлиника №2 получила два новых автомобиля
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама
Advertisement