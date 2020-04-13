В Пензенской области число случаев заражения коронавирусом выросло до 84 Медицина

Пенза, 13 апреля 2020. PenzaNews. Число случаев заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19 (Coronavirus Disease 2019) выросло в Пензенской области с 67 до 84. Об этом свидетельствуют данные коммуникационного центра при правительстве России.

Фото: Стопкоронавирус.рф

За последние сутки диагноз подтвержден у 17 человек.

За весь период в Пензенской области выписана одна пациентка. Один человек умер.

По состоянию на 13 апреля в целом по России зарегистрировано 18 тыс. 328 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки 2 тыс. 558. За весь период 1 тыс. 470 человек выздоровели. 148 пациентов скончались.

В Москве зарегистрировано 11 тыс. 513 случаев коронавируса. За все время выздоровели 837 человек, 82 пациента умерли.