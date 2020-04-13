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В Пензенской области увидели эффект от режима самоизоляции

14:38 | 13.04.2020 | Медицина

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Пенза, 13 апреля 2020. PenzaNews. Введение режима самоизоляции в Пензенской области из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 (Coronavirus Disease 2019) принесло результаты. Об этом сообщила первый заместитель министра здравоохранения региона Оксана Чижова.

В Пензенской области увидели эффект от режима самоизоляции. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Что мы видим за последние три дня? Скорая помощь у нас работает в спокойном режиме. По сути, «летний» режим, как мы его называем, то есть у нас не превышает число выездов [...] 1 тыс. 300. За вчерашний день вообще было 1 тыс. 24. [...] Считаем, что это связано с эффектом изоляции», — сказала она в ходе совещания в режиме видеоконференцсвязи, которое транслировалось в аккаунте губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева в Instagram.

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Оксана Чижова добавила, что по количеству госпитализированных граждан в последние трое суток также наблюдается «спокойная ситуация».

Она уточнила, что в пензенский областной клинический центр специализированных видов медицинской помощи за это время поступило 122 человека.

«В среднем это где-то 40 человек [в сутки]. Это немного», — добавила первый заместитель министра здравоохранения.

Комментируя ситуацию с заболеваемостью гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями в целом, Оксана Чижова пояснила, что за неделю она уменьшилась на 24% — за семь дней зарегистрировано 2 тыс. 32 случая ОРВИ, эпидпорог не превышен.

«Тоже связываем с эффектом то, что идет самоизоляция по региону», — отметила она.

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