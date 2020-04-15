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АКТУАЛЬНО В России зарегистрировано более 24 тыс. случаев заражения коронавирусом, в Пензенской области — 100

В Пензенской области зарегистрировано 100 случаев заражения коронавирусом

10:33 | 15.04.2020 | Медицина

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Пенза, 15 апреля 2020. PenzaNews. Число случаев заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19 (Coronavirus Disease 2019) выросло в Пензенской области с 84 до 100. Об этом свидетельствуют данные коммуникационного центра при правительстве России.

В Пензенской области зарегистрировано 100 случаев заражения коронавирусом

Фото: Стопкоронавирус.рф

За последние сутки диагноз подтвержден у 16 человек.

За весь период в Пензенской области выписаны четверо пациентов. Скончались два человека.

По состоянию на 15 апреля в целом по России зарегистрировано 24 тыс. 490 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки 3 тыс. 388.

За весь период 1 тыс. 986 человек выздоровели. 198 пациентов скончались.

В Москве зарегистрировано 14 тыс. 776 случаев коронавируса. За все время выздоровели 1 тыс. 205 человек, 106 пациентов умерли.

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