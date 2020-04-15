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Администрация пензенской больницы отреагировала на негативный отзыв в соцсети

16:47 | 15.04.2020 | Медицина

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Пенза, 15 апреля 2020. PenzaNews. Администрация пензенского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи, в который поступают пациенты с подозрением на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 (Coronavirus Disease 2019), отреагировала на размещенный в соцсети негативный отзыв пациентки о работе данного учреждения.

Администрация пензенской больницы отреагировала на негативный отзыв в соцсети. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Центр специализированных видов медицинской помощи сегодня является базовой приемно-сортировочной площадкой. Пациенты, в том числе и дети старше 5 лет, со всей области с ОРВИ, гриппом, пневмониями, повышением температуры доставляются по маршрутизации в данное лечебное учреждение на забор биологических материалов на коронавирус и дифференциальную диагностику», — говорится в официальном комментарии, размещенном на сайте областного клинического центра СВМП в среду, 15 апреля.

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В нем подчеркивается, что пациенты с подозрением на COVID-19 и те, у которых новая коронавирусная инфекция уже подтверждена, размещены отдельно.

«Пациенты, у которых не подтверждается коронавирус, переводятся далее в то или иное лечебное учреждение в зависимости от профиля и тяжести заболевания», — поясняется в тексте.

В комментарии добавляется, что в помещениях учреждения регулярно проводится дезинфекция, в том числе заключительная — после выписки пациентов.

«Медицинская помощь в условиях стационара оказывается всем госпитализированным в полном объеме. При одномоментном обращении большого числа пациентов в сложившихся обстоятельствах не исключается возможность увеличения времени приема врача, в том числе при госпитализации», — отмечается в тексте.

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