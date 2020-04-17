В Пензенской области на коронавирус проверили около 15,5 тыс. человек Медицина

Пенза, 17 апреля 2020. PenzaNews. Количество граждан, обследованных на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 (Coronavirus Disease 2019), достигло в Пензенской области почти 15,5 тыс. человек. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального управления Роспотребнадзора в пятницу, 17 апреля.

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«В вирусологической лаборатории ФБУЗ «ЦГЭ в Пензенской области» обследованы 11 тыс. 227 человек, [проведено] 11 тыс. 854 исследования; в лабораториях лечебной сети обследованы 4 тыс. 261 человек, [выполнено] 4 тыс. 674 исследования», — уточняется в тексте.

В нем подчеркивается, что лаборатории располагают достаточным количеством наборов тест-систем для диагностики новой коронавирусной инфекции.