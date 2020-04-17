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В Пензенской области отмечается рост числа тяжелобольных пациентов с коронавирусом

20:50 | 17.04.2020 | Медицина

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Пенза, 17 апреля 2020. PenzaNews. Увеличение числа пациентов с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 (Coronavirus Disease 2019), которые попадают в больницу в тяжелом состоянии, отмечается в Пензенской области. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Александр Никишин.

В Пензенской области отмечается рост числа тяжелобольных пациентов с коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Каждый день мы привозим от пяти до десяти пациентов, [...] которые попадают сразу в реанимацию. [...] Мы видим увеличение тяжести доставляемых в лечебные учреждения пациентов», — сказал он, отвечая на вопрос ведущей программы «Город говорит» на телеканале «Россия 24. Пенза» Инессы Романовой.

По словам министра, в первую очередь вызывают опасения пожилые люди, которые на протяжении длительного времени имеют тревожные симптомы, но не вызывают врача.

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«Лица старше 65 лет с температурой, высокой температурой, должны немедленно обратиться за медицинской помощью и быть доставлены в лечебное учреждение. Лучше мы перестрахуемся», — пояснил Александр Никишин.

Он обратил внимание на то, что в сложившихся условиях основная задача — выявление заразившихся коронавирусом лиц на ранних этапах.

«Значительного прироста [количества инфицированных] у нас нет. Мы видим по статистике, по вызовам скорой помощи: увеличивается тяжесть — тяжесть поступающих больных. Оно, может быть, и пика-то нет, но [...] абсолютный рост тяжелых больных мы отмечаем. Вот этого мы и боимся. Может быть, и пусть бы был большой рост, [...] но легкими пациентами, чем маленький рост тяжелыми пациентами», — отметил министр.

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