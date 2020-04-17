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АКТУАЛЬНО В Пензенской области зарегистрировано 119 случаев заражения коронавирусом, за последние сутки диагноз подтвержден у 12 человек

В Пензенской области число случаев заражения коронавирусом выросло до 119

09:59 | 17.04.2020 | Медицина

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Пенза, 17 апреля 2020. PenzaNews. Число случаев заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19 (Coronavirus Disease 2019) выросло в Пензенской области со 107 до 119. Об этом сообщила пресс-секретарь губернатора и правительства региона Дина Черемушкина в пятницу, 17 апреля.

В Пензенской области число случаев заражения коронавирусом выросло до 119

Фото: Стопкоронавирус.рф

«Пришли подтверждения по 12 тестам», — пояснила она.

Дина Черемушкина добавила, что коронавирус выявлен у пациентов в возрасте от 18 до 70 лет из Пензы, Бессоновки, Каменки, Бессоновского и Пензенского районов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области действует режим повышенной готовности, который введен в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 (Coronavirus Disease 2019).

С 31 марта по 30 апреля предусмотрена самоизоляция большинства граждан. Жителям можно выходить из дома в ближайший магазин, аптеку, выгуливать собак и выносить мусор.

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