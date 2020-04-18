В Пензе готовы развернуть 1,4 тыс. коек для пациентов с коронавирусом Медицина

Пенза, 18 апреля 2020. PenzaNews. Число коек инфекционного профиля, готовых к приему пациентов с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 (Coronavirus Disease 2019), планируется увеличить в Пензе с 652 до 1 тыс. 400 при неблагоприятном развитии ситуации. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Александр Никишин.

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«Все те койки, которые положены [в соответствии с рекомендацией Минздрава России], развернуты. Мы предпринимаем [...] самые неотложные меры по их укомплектованию аппаратами ИВЛ, кислородом, лекарственными препаратами. Пока нам это удается делать при том уровне заболеваемости, который у нас есть, но мы на этом не останавливаемся. Понимаем, в случае ухудшения ситуации могут потребоваться и дополнительные койки», — сказал он, отвечая на вопрос ведущей программы «Город говорит» на телеканале «Россия 24. Пенза» Инессы Романовой.

Александр Никишин добавил, что наряду с уже подготовленными к приему пациентов с COVID-19 клиническим центром специализированных видов медицинской помощи, больницей №4, областными больницами имени Н.Н. Бурденко и имени Н.Ф. Филатова в так называемый «период ожидания» намечено перевести госпиталь для ветеранов войн и частное учреждение здравоохранения «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Пензы».

«Мы готовы сейчас рассматривать вопрос об увеличении количества коек до 1 тыс. 400. Такая задача стоит», — пояснил он.