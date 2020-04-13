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АКТУАЛЬНО В России зарегистрировано более 18 тыс. случаев заражения коронавирусом, в Пензенской области — 84

В Пензе на базе четырех больниц развернули более 650 коек инфекционного профиля

15:14 | 13.04.2020 | Медицина

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Пенза, 13 апреля 2020. PenzaNews. 652 койки инфекционного профиля развернуто в Пензе на базе четырех учреждений здравоохранения — клинического центра специализированных видов медицинской помощи, больницы №4, областных больниц имени Н.Н. Бурденко и имени Н.Ф. Филатова — для оказания помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 (Coronavirus Disease 2019). Об этом сообщила первый заместитель министра здравоохранения Пензенской области Оксана Чижова.

В Пензе на базе четырех больниц развернули более 650 коек инфекционного профиля. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По ее словам, показатель, установленный для региона Минздравом России, достигнут.

«На сегодняшний день на четырех площадках 270 коек подключено к кислороду. Работает 68 реанимационных коек. 114 аппаратов ИВЛ [искусственной вентиляции легких] подготовлено», — пояснила она в ходе совещания в режиме видеоконференцсвязи, которое транслировалось в аккаунте губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева в Instagram.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по состоянию на 13 апреля в Пензенской области зарегистрировано 84 случая заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19 (Coronavirus Disease 2019). За весь период одна пациентка выписана, один пациент скончался.

Среди заразившихся есть дети в возрасте 4 и 9 лет.

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