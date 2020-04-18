Выросло число районов Пензенской области с подтвержденными случаями коронавируса Медицина

Пенза, 18 апреля 2020. PenzaNews. Число муниципальных районов Пензенской области, на территории которых зарегистрированы случаи заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19 (Coronavirus Disease 2019), увеличилось за последние сутки.

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«Новые подтвержденные случаи зафиксированы в Пензе, Колышлее, Заречном, Золотаревке, Засечном, Лопатинском районе (Генеральщино), Богословке», — сообщила пресс-секретарь губернатора и правительства Пензенской области Дина Черемушкина в субботу, 18 апреля.

Она уточнила, что возраст инфицированных пациентов варьируется от 19 до 92 лет, детей среди нет.

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В настоящее время известно о подтвержденных случаях коронавируса на территории 16 из 27 муниципальных районов Пензенской области — в Белинском, Бессоновском, Городищенском, Земетчинском, Иссинском, Каменском, Камешкирском, Колышлейском, Кузнецком, Лопатинском, Лунинском, Наровчатском, Никольском, Пензенском, Спасском и Шемышейском.

Случаи заражения COVID-19 зарегистрированы также на территории трех городских округов: в Пензе, Кузнецке и Заречном.

Согласно официальным данным, в Пензенской области зафиксировано 140 случаев коронавируса. Два человека скончались, пятеро выписаны.