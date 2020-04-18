В Пензенской области число случаев заражения коронавирусом выросло до 140 Медицина

Пенза, 18 апреля 2020. PenzaNews. Число случаев заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19 (Coronavirus Disease 2019) выросло в Пензенской области со 119 до 140. Об этом свидетельствуют данные коммуникационного центра при правительстве России.

Фото: Стопкоронавирус.рф

За последние сутки диагноз подтвержден у 21 человека.

По состоянию на 18 апреля скончались два человека: 75-летний мужчина и 50-летняя женщина.

Согласно сведениям, размещенным на сайте Стопкоронавирус.рф, выздоровели четыре человека. Вместе с тем вечером 17 апреля стало известно, что из больницы выписан пятый пациент, у которого ранее была выявлена новая коронавирусная инфекция.

В целом по России зафиксировано 36 тыс. 793 случая заражения COVID-19, в том числе за последние сутки 4 тыс. 785.

За весь период выздоровели 3 тыс. 57 человек. Скончались 313 пациентов.