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В Пензенской области на коронавирус проверили более 18 тыс. человек

09:53 | 20.04.2020 | Медицина

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Пенза, 20 апреля 2020. PenzaNews. 18 тыс. 397 человек проверены в Пензенской области на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 (Coronavirus Disease 2019) по состоянию на понедельник, 20 апреля. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального управления Роспотребнадзора.

В Пензенской области на коронавирус проверили более 18 тыс. человек. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В вирусологической лаборатории ФБУЗ «ЦГЭ в Пензенской области» обследованы 12 тыс. 587 человек, [проведено] 13 тыс. 258 исследований. В лабораториях лечебной сети обследованы 5 тыс. 810 человек, [выполнено] 6 тыс. 323 исследования», — уточняется в тексте.

В нем поясняется, что лабораторные исследования на новую коронавирусную инфекцию на территории Пензенской области проводятся больным с пневмониями и с признаками ОРВИ с учетом эпидемиологического анамнеза, в иных случаях по показаниям, а также гражданам, прибывшим из зарубежных поездок.

«Лаборатории располагают достаточным количеством наборов тест-систем для диагностики новой коронавирусной инфекции», — подчеркивается в сообщении.

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