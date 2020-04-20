В Пензенской области уменьшилась заболеваемость ОРВИ Медицина

Пенза, 20 апреля 2020. PenzaNews. Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) уменьшилась в Пензенской области почти на 9% по итогам прошедшей недели по сравнению с предыдущей. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

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По данным ведомства, за период с 13 по 19 апреля в регионе зарегистрировано 1 тыс. 854 случая ОРВИ, в то время как неделей ранее было выявлено более 2 тыс.

Всего в Пензенской области переболело ОРВИ 0,14% совокупного населения региона и 0,22% детского населения в возрасте до 14 лет.

Суммарная заболеваемость ниже уровня эпидпорога более чем на 41%.

За весь период эпидсезона 2019–2020 годов зарегистрировано более 800 случаев гриппа.