В Пензе выписаны четыре пациентки, выздоровевшие после коронавируса Медицина

Пенза, 21 апреля 2020. PenzaNews. Четыре пациентки пензенского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи, у которых ранее была выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19 (Coronavirus Disease 2019), выписаны во вторник, 21 апреля. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального правительства.

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«В знак победы над опасным заболеванием теперь уже бывшие пациентки преподнесли цветы своим докторам, которые на протяжении трех недель сражались за их здоровье», — добавляется в тексте.

В нем уточняется, что общее число выздоровевших после коронавируса достигло в Пензенской области 13 человек.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по состоянию на 10.35 вторника, 21 апреля, в Пензенской области подтверждено 180 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19 (Coronavirus Disease 2019).

Они зарегистрированы на территории трех городских округов — в Пензе, Кузнецке и Заречном, а также в 20 районах области из 27.