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Больница «РЖД-Медицина» в Пензе поможет региону в борьбе с коронавирусом

20:28 | 21.04.2020 | Медицина

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Пенза, 21 апреля 2020. PenzaNews. Частное учреждение здравоохранения «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Пензы» поможет региону справиться с наплывом пациентов в период распространения COVID-19 путем предоставления собственных мощностей для лечения жителей области, не заразившихся новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Больница «РЖД-Медицина» в Пензе поможет региону в борьбе с коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По его словам, соответствующая договоренность достигнута с генеральным директором – председателем правления ОАО «РЖД» Олегом Белозеровым.

«Я попросил его, чтобы железнодорожная больница, которая дислоцируется в городе Пензе, могла принимать пациентов по маршрутизации из областной больницы, не зараженных инфекцией», — сказал он в ходе рабочего совещания с министром здравоохранения региона Александром Никишиным, состоявшегося в режиме видеоконференции.

По словам Ивана Белозерцева, Олег Белозеров «дал добро».

Как уточнили в пресс-службе облправительства, больница готова начать принимать пациентов с предстоящей среды, 22 апреля.

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