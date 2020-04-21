В пензенские больницы до конца недели поступит около 70 новых аппаратов ИВЛ Медицина

Пенза, 21 апреля 2020. PenzaNews. 67 новых аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) поступит в больницы Пензенской области до конца текущей недели. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

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20 аппаратов ИВЛ федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии передал областному госпиталю для ветеранов войн, в котором 230 коек перепрофилированы в инфекционные для лечения пациентов с COVID-19. Кроме того, реаниматологи ФЦССХ в любой момент готовы оказать помощь коллегам, работающим в этом учреждении.

В пензенском областном клиническом центре специализированных видов медицинской помощи благодаря строительству резервной станции кислородом будет обеспечено 205 коек в дополнение к 65 имеющимся.

В целом, по официальным данным, в регионе развернуто 1 тыс. 25 коек для оказания помощи больным с новой коронавирусной инфекцией.