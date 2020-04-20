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В пензенском госпитале для ветеранов войн подготовлено 230 коек инфекционного профиля

19:09 | 20.04.2020 | Медицина

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Пенза, 20 апреля 2020. PenzaNews. 230 коек инфекционного профиля подготовлено на базе пензенского областного госпиталя для ветеранов войн.

В пензенском госпитале для ветеранов войн подготовлено 230 коек инфекционного профиля. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По данным пресс-службы регионального правительства, в их числе — 180 общих и 50 реанимационных.

20 врачей учреждения здравоохранения завершают обучение на курсах повышения квалификации по вопросам лечения новой коронавирусной инфекции COVID-19 (Coronavirus Disease 2019).

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 652 койки инфекционного профиля развернуто в Пензе на базе четырех учреждений здравоохранения — клинического центра специализированных видов медицинской помощи, больницы №4, областных больниц имени Н.Н. Бурденко и имени Н.Ф. Филатова — для оказания помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 (Coronavirus Disease 2019).

По словам министра здравоохранения региона Александра Никишина, при необходимости число коек инфекционного профиля будет увеличено до 1 тыс. 400. С этой целью планируется задействовать госпиталь для ветеранов войн и частное учреждение здравоохранения «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Пензы».

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