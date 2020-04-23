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В Пензе пока не планируется размещать в гостиницах врачей, лечащих больных с коронавирусом

11:23 | 23.04.2020 | Медицина

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Пенза, 23 апреля 2020. PenzaNews. Гостиницы Пензы пока не будут задействованы для размещения во внерабочее время медицинских работников, оказывающих помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 (Coronavirus Disease 2019). Об этом сообщил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

В Пензе пока не планируется размещать в гостиницах врачей, лечащих больных с коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По его словам, в настоящее время врачи и медсестры, которые приняли решение не возвращаться домой после своих смен, чтобы исключить возможность заражения родных и близких, «находятся круглосуточно и отдыхают непосредственно в больнице».

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«Для них там созданы определенные условия. Они понимают, что, не выходя из больницы, они не вынесут эту инфекцию», — сказал Иван Белозерцев в ходе прямого эфира в Instagram, посвященного вопросам поддержки бизнеса.

Глава региона уточнил, что условия для круглосуточного пребывания врачей созданы и в областной больнице имени Н.Н. Бурденко, и в клиническом центре специализированных видов медицинской помощи.

Вместе с тем он отметил, что в Пензе есть гостиницы, готовые разместить медработников, если они изъявят такое желание.

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