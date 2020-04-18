При подозрении на коронавирус госпитализация в районах Пензенской области не предусмотрена Медицина

Пенза, 18 апреля 2020. PenzaNews. Алгоритм действий медработников при наличии у жителя какого-либо района Пензенской области симптомов новой коронавирусной инфекции COVID-19 (Coronavirus Disease 2019) предусматривает его госпитализацию в одну из больниц Пензы, оказывающих помощь пациентам данного профиля. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Александр Никишин.

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«Как только появился у нас первый случай коронавирусной инфекции, мы подумали, что самый лучший способ организации помощи таким больным — это централизация. [...] Районные больницы, межрайонные центры не задействованы в оказании этой медицинской помощи», — сказал он, отвечая на вопрос ведущей программы «Город говорит» на телеканале «Россия 24. Пенза» Инессы Романовой.

Министр напомнил, что изначально в лечении пациентов с COVID-19 был задействован только клинический центр специализированных видов медицинской помощи, а затем к этой работе подключились больница №4, областные больницы имени Н.Н. Бурденко и имени Н.Ф. Филатова.

«Это позволило нам избежать появления очагов коронавирусной инфекции, которые могли возникать в тех случаях, если бы мы оставляли этих пациентов на местах», — подчеркнул Александр Никишин.

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Он отметил, что на данный момент в Пензенской области не наблюдается значительного прироста числа инфицированных, однако увеличилось количество пациентов, которые обращаются за медпомощью, будучи уже в тяжелом состоянии.

Комментируя механизм принятия в районах решения о том, что пациенту необходима госпитализация в Пензе, министр пояснил, что в областной центр незамедлительно доставляют людей в возрасте 65 лет и старше с симптомами инфекции.

По его словам, в случае с молодыми гражданами, которые не контактировали с заразившимися и чувствуют себя удовлетворительно, медработники несколько дней наблюдают за динамикой.

«Если мы видим, что в течение четырех дней состояние не улучшается, а нарастают симптомы, интоксикация, мы сразу везем [в Пензу]», — сказал он.

Александр Никишин особо обратил внимание на то, что в Пензе при госпитализации пациентов с подозрением на COVID-19 у них незамедлительно берут необходимые анализы и в первый же день делают компьютерную томографию (КТ), после чего вырабатывается стратегия лечения.