В Пензенской области число умерших пациентов с коронавирусом достигло шести человек Медицина

Пенза, 25 апреля 2020. PenzaNews. Число умерших пациентов с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 выросло в Пензенской области до шести человек.

Фото: Стопкоронавирус.рф

«Подтвержденная смерть с COVID-19: женщина, 71 год», — сообщила пресс-секретарь губернатора и правительства региона Дина Черемушкина.

Она добавила, что у пациентки была смешанная форма бронхиальной астмы.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по состоянию на 25 апреля в Пензенской области зарегистрировано 255 случаев заражения COVID-19.

Среди инфицированных — жители трех городских округов: Пензы, Кузнецка и Заречного.

Также известно о случаях заражения новой коронавирусной инфекцией в 23 районах области из 27: Бековском, Белинском, Бессоновском, Вадинском, Городищенском, Земетчинском, Иссинском, Каменском, Камешкирском, Колышлейском, Кузнецком, Лопатинском, Лунинском, Мокшанском, Наровчатском, Нижнеломовском, Никольском, Пачелмском, Пензенском, Сердобском, Спасском, Тамалинском и Шемышейском.

По данным коммуникационного центра при правительстве России, в Пензенской области выздоровели 30 пациентов; по информации регионального правительства — 48.