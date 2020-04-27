В Пензенской области число лабораторий, проводящих тесты на коронавирус, выросло до семи Медицина

Пенза, 27 апреля 2020. PenzaNews. Число лабораторий, в которых проводятся исследования на новую коронавирусную инфекцию COVID-19, увеличилось в Пензенской области до семи. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Александр Никишин.

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«Количество лабораторий каждую неделю увеличивается», — отметил он в ходе совещания, состоявшегося в режиме видеоконференции в понедельник, 27 апреля.

Александр Никишин добавил, что в регионе проведено более 28 тыс. тестов на коронавирус.

«Соответственно, и выявляемость у нас на достаточно высоком уровне», — пояснил министр.

По его словам, это позволяет оперативно изолировать инфицированных граждан, уменьшив тем самым их контакты с другими людьми.