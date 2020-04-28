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В Пензенской области число случаев заражения коронавирусом выросло до 322, умер седьмой пациент

11:12 | 28.04.2020 | Медицина

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Пенза, 28 апреля 2020. PenzaNews. 39 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 подтверждено в Пензенской области за последние сутки, их общее количество выросло с 283 до 322. Об этом свидетельствуют данные коммуникационного центра при правительстве России.

В Пензенской области число случаев заражения коронавирусом выросло до 322, умер седьмой пациент. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По состоянию на 10.50 вторника, 28 апреля, в регионе подтверждена смерть седьмого пациента с коронавирусом.

На сайте Стопкоронавирус.рф, отображается информация о 58 выздоровевших в Пензенской области.

Вместе с тем 27 апреля пресс-секретарь губернатора и правительства Пензенской области Дина Черемушкина сообщила, что в течение дня были выписаны еще 18 пациентов. В соответствии с региональной статистикой, общее число выздоровевших достигло 76 человек.

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