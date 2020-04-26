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АКТУАЛЬНО В Пензенской области подтвержден 261 случай заражения коронавирусом, 6 человек умерли, около 60 пациентов выписаны

В Пензенской области увеличилось число выздоровевших после коронавируса пациентов

13:37 | 26.04.2020 | Медицина

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Пенза, 26 апреля 2020. PenzaNews. Число пациентов, выписанных после новой коронавирусной инфекции COVID-19, увеличилось в Пензенской области за последние сутки.

В Пензенской области увеличилось число выздоровевших после коронавируса пациентов

Фото: Стопкоронавирус.рф

По данным коммуникационного центра при правительстве России, по состоянию на 12.00 воскресенья, 26 апреля, оно достигло 56 человек.

По информации пресс-секретаря губернатора и правительства региона Дины Черемушкиной, в Пензенской области 26 апреля выписаны 10 пациентов — восемь взрослых и двое детей в возрасте до 1 года. Таким образом, общее число выздоровевших увеличилось с 48 до 58.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в Пензенской области подтвержден 261 случай заражения новой коронавирусной инфекцией.

В регионе умерли шесть человек, инфицированных COVID-19.

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