В Пензенской области увеличилось число выздоровевших после коронавируса пациентов Медицина

Пенза, 26 апреля 2020. PenzaNews. Число пациентов, выписанных после новой коронавирусной инфекции COVID-19, увеличилось в Пензенской области за последние сутки.

Фото: Стопкоронавирус.рф

По данным коммуникационного центра при правительстве России, по состоянию на 12.00 воскресенья, 26 апреля, оно достигло 56 человек.

По информации пресс-секретаря губернатора и правительства региона Дины Черемушкиной, в Пензенской области 26 апреля выписаны 10 пациентов — восемь взрослых и двое детей в возрасте до 1 года. Таким образом, общее число выздоровевших увеличилось с 48 до 58.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в Пензенской области подтвержден 261 случай заражения новой коронавирусной инфекцией.

В регионе умерли шесть человек, инфицированных COVID-19.