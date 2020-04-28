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В Леонидовке завершено обустройство обсерватора

18:10 | 28.04.2020 | Медицина

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Пенза, 28 апреля 2020. PenzaNews. Обсерватор для размещения прибывающих в Пензенскую область граждан, которые должны соблюдать самоизоляцию в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, но имеют для этого возможности, обустроен в селе Леонидовка в здании, где в период проведения работ по уничтожению химического оружия жили международные наблюдатели.

В Леонидовке завершено обустройство обсерватора

Фото: Pnzreg.ru

На первом этаже располагаются хозяйственные службы, пищеблок, комнаты для персонала и пост медицинского работника, на втором — жилые помещения со всеми удобствами, которые могут занимать как отдельные граждане, так и семьи.

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Здание рассчитано на размещение 52 прибывших в регион граждан и десяти медработников. В период с 11 до 26 апреля оно было приведено в соответствие с нормативными требованиями Роспотребнадзора. На эти цели из бюджета Пензенской области выделено 1,7 млн. рублей.

В ходе посещения объекта во вторник, 28 апреля, губернатор Иван Белозерцев отметил, что проживание и питание в обсерваторе будут осуществляться за счет государства.

В свою очередь главный врач пензенского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи (СВМП) Сергей Рыбалкин пояснил, что в этом здании люди будут находиться под медицинским наблюдением в течение 14 дней.

«В ближайшее время в обсерватор поступят 18 человек», — цитирует руководителя учреждения здравоохранения пресс-служба областного правительства.

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