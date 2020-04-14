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В Пензенской области ввели обязательную самоизоляцию для приезжающих из других регионов

19:11 | 14.04.2020 | Общество

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Пенза, 14 апреля 2020. PenzaNews. Граждане, въезжающие в Пензенскую область с территории других субъектов РФ, в которых зарегистрированы случаи заражения новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), должны в течение 14 дней соблюдать самоизоляцию на дому. Соответствующее постановление подписал губернатор Иван Белозерцев во вторник, 14 апреля.

В Пензенской области ввели обязательную самоизоляцию для приезжающих из других регионов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Документом внесено изменение в пункт 3 постановления губернатора №27 от 16 марта 2020 года с последующими изменениями, в соответствии с которым в регионе действует режим повышенной готовности.

«Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания», — отмечается в документе.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области действует режим повышенной готовности, который введен в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 (Coronavirus Disease 2019).

С 31 марта по 30 апреля предусмотрена самоизоляция большинства граждан. Жителям можно выходить из дома в ближайший магазин, аптеку, выгуливать собак и выносить мусор.

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