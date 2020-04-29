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В Пензенской области число случаев заражения коронавирусом выросло до 364

11:14 | 29.04.2020 | Медицина

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Пенза, 29 апреля 2020. PenzaNews. Число случаев заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19 выросло в Пензенской области с 322 до 364. Об этом свидетельствуют данные коммуникационного центра при правительстве России, актуальные на 10.45 среды, 29 апреля.

В Пензенской области число случаев заражения коронавирусом выросло до 364. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

За последние сутки подтвержден диагноз 42 человек.

За весь период в регионе выздоровели 96 человек, умерли семеро пациентов.

Таким образом, в настоящее время в Пензенской области больными числятся 261 человек с COVID-19.

В целом в России зарегистрировано 99 тыс. 399 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе 5 тыс. 841 — за последние сутки.

Выздоровели 10 тыс. 286 человек, умерли 972 пациента, в том числе за последние сутки — 1 тыс. 830 и 108 соответственно.

Число больных в настоящее время — 88 тыс. 141.

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