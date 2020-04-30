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В Пензенской области на коронавирус проверили более 31 тыс. человек

11:27 | 30.04.2020 | Медицина

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Пенза, 30 апреля 2020. PenzaNews. Более 31 тыс. человек проверены в Пензенской области на новую коронавирусную инфекцию COVID-19. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального управления Роспотребнадзора в четверг, 30 апреля.

В Пензенской области на коронавирус проверили более 31 тыс. человек. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В вирусологической лаборатории ФБУЗ «ЦГЭ в Пензенской области» обследовано 17 тыс. 928 человек, [проведено] 18 тыс. 712 исследований; в лабораториях лечебной сети обследовано 13 тыс. 469 человек, [выполнено] 14 тыс. 358 исследований», — уточняется в тексте.

В нем отмечается, что обследование на новую коронавирусную инфекцию в Пензенской области проводится в семи лабораториях.

«Лаборатории располагают достаточным количеством наборов тест-систем для диагностики новой коронавирусной инфекции», — подчеркивается в сообщении.

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