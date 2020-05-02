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АКТУАЛЬНО В Пензенской области зарегистрирован 481 случай заражения коронавирусом, 148 человек выздоровели, семеро умерли

В Пензенской области за сутки подтверждено 33 новых случая заражения коронавирусом

11:50 | 02.05.2020 | Медицина

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Пенза, 2 мая 2020. PenzaNews. 33 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 16 человек. Об этом свидетельствуют данные коммуникационного центра при правительстве России.

В Пензенской области за сутки подтверждено 33 новых случая заражения коронавирусом

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По состоянию на 11.35 субботы, 2 мая, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в регионе достигло 481, выздоровевших — 148. За весь период умерли семеро человек.

Больными в настоящее время числятся 326 человек.

В России число случаев заражения новой коронавирусной инфекцией достигло 124 тыс. 54, за последние сутки подтвержден диагноз 9 тыс. 623 человек.

За весь период в стране выздоровели 15 тыс. 13 человек, в том числе 1 тыс. 793 — за последние сутки.

Умерли 1 тыс. 222 пациента, за день в России скончались 57 человек.

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