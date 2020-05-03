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АКТУАЛЬНО В Пензенской области зарегистрировано 512 случаев заражения коронавирусом, 170 человек выздоровели, семеро умерли

В Пензенской области подтвержден 31 новый случай заражения коронавирусом, 22 человека выздоровели

10:49 | 03.05.2020 | Медицина

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Пенза, 3 мая 2020. PenzaNews. 31 новый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 зарегистрирован в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 22 человека. Об этом свидетельствуют данные коммуникационного центра при правительстве России.

В Пензенской области подтвержден 31 новый случай заражения коронавирусом, 22 человека выздоровели. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По состоянию на 10.25 воскресенья, 3 мая, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в регионе достигло 512, выздоровевших — 170. За весь период умерли семеро пациентов.

Больными в настоящее время числятся 335 человек.

В России число случаев заражения новой коронавирусной инфекцией достигло 134 тыс. 687, за последние сутки подтвержден диагноз 10 тыс. 633 человек.

За весь период в стране выздоровели 16 тыс. 639 человек, в том числе 1 тыс. 626 — за последние сутки.

Умерли 1 тыс. 280 пациентов с коронавирусом, в том числе за последние сутки — 58.

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