В Заречном число случаев заражения коронавирусом выросло до 18 Медицина

Заречный, 3 мая 2020. PenzaNews. Число случаев заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19 увеличилось в Заречном Пензенской области до 18, за последние сутки диагноз лабораторно подтвержден у одного человека. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте городской администрации в воскресенье, 3 мая.

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«Вылечившихся — 6, [...] умерших — один», — добавляется в тексте.

В нем отмечается, что количество находящихся по медицинским наблюдением граждан за сутки увеличилось с 89 до 93.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по состоянию на 10.25 воскресенья, 3 мая, в Пензенской области зарегистрировано 512 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. За весь период выздоровели 170 человек, умерли семеро пациентов.