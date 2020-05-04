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АКТУАЛЬНО В Пензенской области зарегистрировано 539 случаев заражения коронавирусом, 175 человек выздоровели, восемь пациентов умерли

Стало известно, где в Пензенской области подтверждены новые случаи заражения коронавирусом

14:40 | 04.05.2020 | Медицина

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Пенза, 4 мая 2020. PenzaNews. 27 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 подтверждено в Пензенской области за последние сутки, в том числе 17 — в Пензе, три — в Бессоновском районе, по два — в Башмаковском и Белинском, а также по одному — в Каменском районе, Заречном и Кузнецке. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального правительства в понедельник, 4 мая.

Стало известно, где в Пензенской области подтверждены новые случаи заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем уточняется, что среди инфицированных есть один ребенок в возрасте 3 лет.

«Остальные — пациенты от 20 до 83 лет», — добавляется в тексте.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по состоянию на 10.55 понедельника, 4 мая, в Пензенской области зарегистрировано 539 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, 175 человек выздоровели, восемь умерли.

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