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АКТУАЛЬНО В Пензенской области зарегистрировано 569 случаев заражения коронавирусом, 193 человека выздоровели, 8 пациентов умерли

В Пензенской области за последние сутки коронавирус подтвержден у двоих детей

12:28 | 05.05.2020 | Медицина

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Пенза, 5 мая 2020. PenzaNews. Коронавирусная инфекция COVID-19 подтверждена в Пензенской области за последние сутки у двоих детей в возрасте 3 и 13 лет, а также у 28 взрослых, которым от 19 лет до 81 года. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального правительства во вторник, 5 мая.

В Пензенской области за последние сутки коронавирус подтвержден у двоих детей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«География: Пенза — 16 [случаев заражения коронавирусом], Каменский район — три, Шемышейский район — один, Сердобский район — один, Малосердобинский район — один, Белинский район — два, Городищенский район — два, Пензенский район — один, Сосновоборский район — три», — уточняется в тексте.

В нем отмечается, что, по последним данным, в регионе зарегистрировано 569 случаев заражения коронавирусом.

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