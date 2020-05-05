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АКТУАЛЬНО В Пензенской области зарегистрировано 569 случаев заражения коронавирусом, 193 человека выздоровели, 8 пациентов умерли

В Пензенской области на коронавирус проверили около 38 тыс. человек

13:13 | 05.05.2020 | Медицина

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Пенза, 5 мая 2020. PenzaNews. Около 38 тыс. человек проверены в Пензенской области на новую коронавирусную инфекцию COVID-19. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального правительства во вторник, 5 мая.

В Пензенской области на коронавирус проверили около 38 тыс. человек. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В вирусологической лаборатории ФБУЗ «ЦГЭ в Пензенской области» обследовано 20 тыс. 90 человек, [проведено] 20 тыс. 908 исследований», — уточняется в тексте.

В нем добавляется, что число граждан, обследованных в лабораториях лечебной сети, достигло 17 тыс. 701, выполнено 19 тыс. 17 исследований.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по состоянию на 10.35 вторника, 5 мая, в Пензенской области зарегистрировано 569 случаев заражения COVID-19, 193 человека выздоровели, восемь пациентов умерли.

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