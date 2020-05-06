В Пензенской области за последние сутки коронавирус подтвержден у троих детей Медицина

Пенза, 6 мая 2020. PenzaNews. Новая коронавирусная инфекция COVID-19 подтверждена за последние сутки у 32 человек, в том числе троих детей в возрасте 1 года, 3 и 7 лет. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального правительства в среду, 6 мая.

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«Остальные заболевшие — [люди в возрасте] от 22 до 79 лет», — добавляется в тексте.

В нем уточняется, что в Пензе за сутки зарегистрировано 13 случаев заражения коронавирусом, в Лунинском районе — семь, в Пензенском и Бессоновском — по три, в Башмаковском, Городищенском, Колышлейском, Спасском, Пачелмском районах и городе Заречном — по одному.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по состоянию на 6 мая в Пензенской области зарегистрирован 601 случай заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19, число выздоровевших достигло в регионе 199 человек, за весь период умерли восемь пациентов.