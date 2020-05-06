В пензенской областной больнице к аппаратам ИВЛ подключены 25 человек — главврач Медицина

Пенза, 6 мая 2020. PenzaNews. 25 пациентов пензенской областной больницы имени Н.Н. Бурденко из 52, находящихся в реанимации, подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом сообщил главный врач учреждения здравоохранения Вячеслав Космачев.

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«Корпус на 540 коек заполнен у нас на 589 человек. [...] 457 — это тяжелые пневмонии», — сказал он в ходе пресс-конференции, посвященной вопросам оказания медпомощи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, которая состоялась в правительстве региона в среду, 6 мая.

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По словам Вячеслава Космачева, в данном корпусе 97 человек получают кислородотерапию.

«За сегодняшние сутки у нас израсходовано 130 баллонов и 600 литров кислорода, это где-то полторы тонны кислорода», — уточнил он, добавив, что в обычное время среднесуточный расход кислорода был в 15 раз меньше.

Главврач пензенской областной больницы выразил обеспокоенность по поводу большого количества людей и транспорта на улицах.

«Это тот невидимый вирус, который распространяется как радиация», — предостерег Вячеслав Космачев, отметив, что COVID-19 «становится уже семейной болезнью».