Пензенский губернатор сообщил о переполненных больницах Медицина

Пенза, 6 мая 2020. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев сообщил, что больницы, в которых оказывается помощь пациентам с пневмонией и новой коронавирусной инфекцией COVID-19, переполнены.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Областная больница Бурденко переполнена. [...] Больница КИМ [пензенский областной клинический центр специализированных видов медицинской помощи] переполнена. Больница №4 [...] переполнена. Госпиталь [для ветеранов войн] переполнен. Что делать? Мы на опережение стали работать, освободили бессоновскую больницу, она рядом — заполнена. Мы были вынуждены освободить мокшанскую больницу — больница практически тоже, да, заполнена. Мы были вынуждены освободить пензенскую больницу районную — больница заполнена», — сказал Иван Белозерцев в ходе пресс-конференции, состоявшейся в правительстве Пензенской области в среду, 6 мая.

Он добавил, что также заполнена больница в Городище, которая еще в минувшее воскресенье, 3 мая, пустовала.

«Мы пошли по межрайонным больницам. Это кузнецкая больница, сердобская больница, нижнеломовская. Они заполняются у нас. Вот вам и анализ. Вот вам и результат. Вот вам расслабленность и недопонимание, к сожалению, некоторых граждан, которые нарушают режим самоизоляции», — отметил губернатор.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

С 31 марта по 11 мая предусмотрена самоизоляция граждан.

С 1 мая разрешены поездки на дачные участки. Жители региона должны носить маски в общественных местах, в том числе в транспорте, и соблюдать дистанцию до других граждан не менее полутора метров.

По состоянию на 6 мая в Пензенской области зарегистрирован 601 случай заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Число выздоровевших достигло в регионе 199 человек. За весь период умерли восемь пациентов с коронавирусом.