EN
17:29:07 Среда, 6 мая
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!
АКТУАЛЬНО В Пензенской области зарегистрирован 601 случай заражения коронавирусом, 199 человек выздоровели, 8 пациентов умерли

Пензенский губернатор сообщил о переполненных больницах

12:38 | 06.05.2020 | Медицина

Печать

Пенза, 6 мая 2020. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев сообщил, что больницы, в которых оказывается помощь пациентам с пневмонией и новой коронавирусной инфекцией COVID-19, переполнены.

Пензенский губернатор сообщил о переполненных больницах

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Областная больница Бурденко переполнена. [...] Больница КИМ [пензенский областной клинический центр специализированных видов медицинской помощи] переполнена. Больница №4 [...] переполнена. Госпиталь [для ветеранов войн] переполнен. Что делать? Мы на опережение стали работать, освободили бессоновскую больницу, она рядом — заполнена. Мы были вынуждены освободить мокшанскую больницу — больница практически тоже, да, заполнена. Мы были вынуждены освободить пензенскую больницу районную — больница заполнена», — сказал Иван Белозерцев в ходе пресс-конференции, состоявшейся в правительстве Пензенской области в среду, 6 мая.

Он добавил, что также заполнена больница в Городище, которая еще в минувшее воскресенье, 3 мая, пустовала.

«Мы пошли по межрайонным больницам. Это кузнецкая больница, сердобская больница, нижнеломовская. Они заполняются у нас. Вот вам и анализ. Вот вам и результат. Вот вам расслабленность и недопонимание, к сожалению, некоторых граждан, которые нарушают режим самоизоляции», — отметил губернатор.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

С 31 марта по 11 мая предусмотрена самоизоляция граждан.

С 1 мая разрешены поездки на дачные участки. Жители региона должны носить маски в общественных местах, в том числе в транспорте, и соблюдать дистанцию до других граждан не менее полутора метров.

По состоянию на 6 мая в Пензенской области зарегистрирован 601 случай заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Число выздоровевших достигло в регионе 199 человек. За весь период умерли восемь пациентов с коронавирусом.

Новости партнеров
Читайте также
Пензенский губернатор поручил подготовить пляжи к летнему сезону В Пензенской области яровой сев проведен на площади 530 тыс. га
В Пензенской области медработники получат федеральные доплаты на сумму 120 млн. рублей В Пензе дачные автобусы за три дня перевезли более 6 тыс. пассажиров
Только самоизоляция поможет снизить темпы распространения коронавируса — Сергей Рыбалкин В Пензе обезврежена граната
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама